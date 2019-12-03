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03 грудня 2019, вівторок, 17:02 33
Президент 2019-12-03T18:30:03+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив нового голову Волинської ОДА

Зеленський призначив нового голову Волинської ОДА

Юрій Погуляйко, Обладміністрація, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі Президента №871, передають Українські Новини.

"Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації", - сказано в ньому.

Юрій Погуляйко. Фото: lоga.gov.іаЮрій Погуляйко. Фото: lоga.gov.іа

Крім того, указом №870 Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Волинської облдержадміністрації Олександра Киричука.

40-річний Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська облрада просила Зеленського не призначати Погуляйка губернатором

Раніше Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Львівській області.

Також Зеленський призначив колегу Стефанчука Габінета хмельницьким губернатором.

Крім того, Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого.

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