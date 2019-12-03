Зеленський призначив нового голову Волинської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі Президента №871, передають Українські Новини.

"Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації", - сказано в ньому.

Юрій Погуляйко. Фото: lоga.gov.іа

Крім того, указом №870 Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Волинської облдержадміністрації Олександра Киричука.

40-річний Погуляйко раніше був першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська облрада просила Зеленського не призначати Погуляйка губернатором

Раніше Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Львівській області.

Також Зеленський призначив колегу Стефанчука Габінета хмельницьким губернатором.

Крім того, Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого.