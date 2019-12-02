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02 декабря 2019, понедельник, 21:39 143
Президент 2019-12-02T21:41:00+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области

Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области

Владимир Зеленский, Василий Маркевич, Богдан Гуменюк

Президент Владимир Зеленский назначил 2 председателей районных государственных администраций во Львовской области.Об этом говорится в распоряжениях Президента №436 и 437 от 2 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжениям, Президент назначил Василия Маркевича на должность председателя Золочевской районной государственной администрации, Богдана Гуменюка - на должность председателя Перемышлянской райадминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, 28 ноября Зеленский назначил председателей  Надворнянской и Рогатинской райадминистраций в Ивано-Франковской области.

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