Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области

Президент Владимир Зеленский назначил 2 председателей районных государственных администраций во Львовской области.Об этом говорится в распоряжениях Президента №436 и 437 от 2 декабря, передают Українськi Новини. Согласно распоряжениям, Президент назначил Василия Маркевича на должность председателя Золочевской районной государственной администрации, Богдана Гуменюка - на должность председателя Перемышлянской райадминистрации. Как сообщали Українськi Новини, 28 ноября Зеленский назначил председателей Надворнянской и Рогатинской райадминистраций в Ивано-Франковской области.