підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 грудня 2019, вівторок, 16:47 39
Податки 2019-12-03T18:30:03+02:00
Українські Новини
Рада хоче посилити контроль за сплатою податків

Рада хоче посилити контроль за сплатою податків

Рада, податкова служба, митна служба, Сплата податків, податки
Податковий кодекс. Фото: 24 канал
Податковий кодекс. Фото: 24 канал

Верховна Рада має намір посилити контроль за сплатою податків.

За прийняття в першому читанні відповідного законопроекту №1209-1 проголосували 250 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести зміни до 63 законодавчих актів, якими передбачається узгодити питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служб та якими буде визначено, що контролюючий орган - це орган, який визначено Податковим кодексом.

Законопроект передбачає надання Кабінетові Міністрів повноваження встановлювати порядок відрахування до держбюджету частини чистого прибутку компаніями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і дочірніх компаній держпідприємств.

У законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" пропонується привести у відповідність з чинним законодавством назви центральних органів виконавчої влади, що здійснюють адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також уточнити порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та внести зміни в розмір штрафних санкцій за порушення вимог закону.

Проектом також пропонується більш точно визначити механізм адміністрування та механізм оскарження рішень щодо донарахування ЄСВ.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Тим часом Україна опустилася на 11 позицій у світовому рейтингу простоти сплати податків а більшість українців за збільшення податків для олігархів і великого бізнесу.

Більше новин про: Рада податкова служба митна служба Сплата податків податки

Архів
Новини
Рада скасувала держмонополію на виробництво спирту з липня 2020 18:42
Зеленський анонсував запуск держпрограми дешевих кредитів для розвитку малого бізнесу 18:19
У Раді створили депутатське об'єднання для боротьби із російською енергоекспансією, – ЗМІ 18:04
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Правоохоронці затримали екс-депутата Ради Онищенка в Німеччині 18:03
більше новин
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
Офіс президента узяв Ситника під контроль справами про втручання в американські вибори, - ЗМІ 15:28
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
більше новин
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук 13:09
У МЗС України відреагували на погрози голови Держдуми Росії 20:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok