Рада хоче посилити контроль за сплатою податків

Верховна Рада має намір посилити контроль за сплатою податків.

За прийняття в першому читанні відповідного законопроекту №1209-1 проголосували 250 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести зміни до 63 законодавчих актів, якими передбачається узгодити питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служб та якими буде визначено, що контролюючий орган - це орган, який визначено Податковим кодексом.

Законопроект передбачає надання Кабінетові Міністрів повноваження встановлювати порядок відрахування до держбюджету частини чистого прибутку компаніями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і дочірніх компаній держпідприємств.

У законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" пропонується привести у відповідність з чинним законодавством назви центральних органів виконавчої влади, що здійснюють адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також уточнити порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та внести зміни в розмір штрафних санкцій за порушення вимог закону.

Проектом також пропонується більш точно визначити механізм адміністрування та механізм оскарження рішень щодо донарахування ЄСВ.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Тим часом Україна опустилася на 11 позицій у світовому рейтингу простоти сплати податків а більшість українців за збільшення податків для олігархів і великого бізнесу.