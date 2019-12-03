Гривня на міжбанку почала падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 6 коп, у вівторок знизився на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,91-23,94 UAH/USD, потім котирування почали рости до 23,93-23,95 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,94-23,96 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,60% з 27,72 UAH/USD до 23,95 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 3 грудня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 2 грудня, знизився на 1 копійку до 3,42 грн за 10 рублів.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 2 грудня на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD.