Для перепису населення хочуть використовувати дані мобільних операторів

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет вважає недоцільним проводити традиційний перепис населення.

Про це він сказав 2 грудня ввечері в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Традиційний перепис має дуже велику похибку: 10-20% людей не відчиняють двері, ті, хто відчиняє двері, - інтерв'ю робиться не точно ... Коли ми все це проаналізували - з одного боку, дуже дорого, з іншого - дуже неякісно, ​​ми почали шукати відповідь, як це можна зробити більш ефективно", - сказав Дубілет.

Він зазначив, що традиційний перепис передбачав оснастити близько 100 тис. переписувачів планшетами для анкетування громадян під час обходу квартир, проте близько 20% людей не відчиняють дверей (когось немає вдома, хтось у від'їзді, хтось боїться відчняти двері).

Крім того, він прогнозує, що оскільки перепис планувалося проводити взимку, у переписувачів буде спокуса замість обходу квартир самостійно заповнювати фіктивні анкети.

Дубілет сказав, що знає про думку директора Інституту демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук Елли Лібанової, яка виступає проти заміни повноцінного традиційного перепису населення електронний, але вона його не переконала.

Він підкреслив, що перепис населення потрібен насамперед для прийняття ефективних управлінських рішень і, поговоривши з міністрами і керівниками державних органів, його команда дійшла висновку, що можна значно заощадити гроші на перепису і спростити отримання потрібної інформації.

"Ми робимо перепис населення, але робимо це за правилами ХХI століття, а не так, як це було при татаро-монголів. Ми називаємо це "електронний перепис населення". Він дасть змогу досить точно відповісти на ключові питання, які є перед населенням України. А далі подивимося. Якщо побачимо, що якоїсь інформації бракує, можна завжди точкові соціологічні дослідження замовити, можна якісь ринкові дослідження замовляти", - сказав міністр.

Він зазначив, що його команда вирішила для перепису застосувати методологію, яка використовується в західних країнах: використовувати інформацію операторів мобільного зв'язку із проведенням каліброваних соцопитувань.

З його слів, його команда вже опитала близько 31 тис. домогосподарств і отримала досить репрезентативну інформацію, що дає змогу з'ясувати, скільки в середньому сім-карт у різних груп населення (за віком, статтю, регіонами).

Далі ця інформація буде доповнена з держреєстрів, зокрема, новонароджених дітей і пенсіонерів.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна служба статистики проведе пробний перепис населення в частині Оболонського району Києва і в Пісківське об'єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області 1-26 грудня.

Тим часом директор інституту демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова виступає проти заміни повноцінної традиційної перепису населення електронної.

При цьому Кабмін хоче провести електронну перепис населення до 2020.