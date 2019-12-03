Мільярдера Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Суд дозволив заарештувати колишнього позафракційного депутата Верховної Ради, співвласника компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго, який переховується в одній з країн Європи і є бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит", за підозрою в причетності до розкрадання 2,5 млрд гривень банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишньому народному депутату України III-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України)", - сказано в ньому.

У зв'язку з систематичною неявкою в орган попереднього розслідування Жеваго був оголошений в міжнародний розшук і слідчим суддею надано дозвіл на його затримання.

Зазначається, що вказана постанова суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України і видачі такої особи компетентним органам України.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР заочно повідомило про підозру Жевазі в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку. Миллиардер Жеваго не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Раніше САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-міліардера Костянтина Жеваго.