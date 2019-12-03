підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 грудня 2019, вівторок, 12:28 5
Судова влада 2019-12-03T13:00:02+02:00
Українські Новини
Мільярдера Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Мільярдера Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Костянтин Жеваго, Міжнародний розшук
Костянтин Жеваго. Фото Hubs
Костянтин Жеваго. Фото Hubs

Суд дозволив заарештувати колишнього позафракційного депутата Верховної Ради, співвласника компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго, який переховується в одній з країн Європи і є бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит", за підозрою в причетності до розкрадання 2,5 млрд гривень банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишньому народному депутату України III-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України)", - сказано в ньому.

У зв'язку з систематичною неявкою в орган попереднього розслідування Жеваго був оголошений в міжнародний розшук і слідчим суддею надано дозвіл на його затримання.

Зазначається, що вказана постанова суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України і видачі такої особи компетентним органам України.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР заочно повідомило про підозру Жевазі в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку. Миллиардер Жеваго не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Раніше САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-міліардера Костянтина Жеваго.

Більше новин про: Костянтин Жеваго Міжнародний розшук

Архів
Новини
За останніх кілька років Київ закупив 121 тролейбус, 63 трамваї та 100 автобусів 12:46
Власник танкера, який перекинувся в Одесі знайшовся і пообіцяв прибрати судно з пляжу до кінця року 12:34
Мільярдера Жеваго оголосили в міжнародний розшук 12:28
Прокуратура повідомила про підозру охоронцеві Ляшка у пособництві у побитті Геруса 12:25
Стало відомо, скільки Україна виплатить за держборгом у грудні 12:24
більше новин
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
більше новин
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok