Стало відомо, скільки Україна виплатить за держборгом у грудні

Україні в грудні 2019 року необхідно виплатити 1,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 13,58 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

За внутрішніми боргами з 13,58 млрд гривень на обслуговування буде спрямовано 5,58 млрд гривень (5,55 млрд гривень – на обслуговування ОВДП).

На погашення планується направити 8 млрд гривень, з яких 7,96 млрд гривень – на погашення ОВДП (3,98 млрд гривень – валютних ОВДП).

На погашення зовнішніх боргів з 1,7 млрд гривень планується направити 1,05 млрд, а на обслуговування – 0,65 млрд гривень.

Раніше Мінфін оприлюднив інформацію, що до 2020 року Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами 181,09 млрд гривень, за внутрішнім - 217,08 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив ряду державних підприємств негайно виплатити частину прибутку і дивіденди до державного бюджету.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в жовтні скоротився на 1,36% або на 1,13 млрд доларів до 81,83 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Міністерство фінансів у січні-жовтні залучило до державного бюджету 202,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).