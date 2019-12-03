Керівництво та наглядову раду "Нафтогазу" змінювати не будуть, - Милованов

Кабінет Міністрів не планує змінювати керівництво чи наглядову раду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 2 грудня ввечері в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Конкретно по "Нафтогазу" немає ніяких змін і не буде. Це чи не правильно зрозуміли, або перекручено. По "Нафтогазу" жодного процесу немає ні по наглядовій раді, ні з керівництва "Нафтогазу", - сказав Милованов.

При цьому він додав, що по ряду підприємств проводиться аналіз ефективності роботи людей у наглядових радах і керівництві.

Міністр підкреслив, що уряд проводить реформу корпоративного управління.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що міністерство планує зміну керівництва підконтрольних державі енергетичних компаній, у тому числі в "Нафтогазі" і національної енергетичної компанії "Укренерго".

Після чого виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що схвалює проведення конкурсу на посаду голови правління компанії.

Кабмін у березні 2014 року призначив головою правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва замість Євгена Бакуліна.

Минэкоэнерго спростувало інформацію про звільнення керівництва "Нафтогазу" і "Укренерго".

Раніше Кабінет Міністрів звільнив президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського.