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  • Керівництво та наглядову раду "Нафтогазу" змінювати не будуть, - Милованов
03 грудня 2019, вівторок, 12:04 6
Економіка 2019-12-03T14:15:03+02:00
Українські Новини
Керівництво та наглядову раду "Нафтогазу" змінювати не будуть, - Милованов

Керівництво та наглядову раду "Нафтогазу" змінювати не будуть, - Милованов

Нафтогаз

Кабінет Міністрів не планує змінювати керівництво чи наглядову раду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 2 грудня ввечері в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Конкретно по "Нафтогазу" немає ніяких змін і не буде. Це чи не правильно зрозуміли, або перекручено. По "Нафтогазу" жодного процесу немає ні по наглядовій раді, ні з керівництва "Нафтогазу", - сказав Милованов.

При цьому він додав, що по ряду підприємств проводиться аналіз ефективності роботи людей у наглядових радах і керівництві.

Міністр підкреслив, що уряд проводить реформу корпоративного управління.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що міністерство планує зміну керівництва підконтрольних державі енергетичних компаній, у тому числі в "Нафтогазі" і національної енергетичної компанії "Укренерго".

Після чого виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що схвалює проведення конкурсу на посаду голови правління компанії.

Кабмін у березні 2014 року призначив головою правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва замість Євгена Бакуліна.

Минэкоэнерго спростувало інформацію про звільнення керівництва "Нафтогазу" і "Укренерго".

Раніше Кабінет Міністрів звільнив президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського.

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