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02 декабря 2019, понедельник, 17:24 663
Экономика 2019-12-02T17:29:08+02:00
Українські Новини
Минэкоэнерго опровергло информацию об увольнении руководства "Нефтегаза" и "Укрэнерго"

Минэкоэнерго опровергло информацию об увольнении руководства "Нефтегаза" и "Укрэнерго"

Минэкоэнерго, Нефтегаз, Укрэнерго

Министерство энергетики и защиты окружающей среды сообщает, что любые изменения в руководстве и наблюдательном совете государственных компаний будут приниматься по результатам оценки деятельности компаний.

Об этом говорится в сообщении министерства на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Отмечается, что во время пресс-конференции 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей Алексей Оржель подчеркнул важность эффективного управления государственными энергетическими компаниями.

Также сообщается, что Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не находятся в сфере управления Минэкоэнерго и поэтому министерство не может принимать решения о смене руководства компаний.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минэкоэнерго намерено уволить руководство государственных энергетических компаний, в том числе "Нефтегаза" и "Укрэнерго".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров уволил президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрия Недашковского.

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