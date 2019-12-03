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03 грудня 2019, вівторок, 11:33 16
Судова влада 2019-12-03T12:38:26+02:00
Українські Новини
Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара

Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара

Хабар, Корупція, ДБР, Роман Труба
Роман Труба
Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба спростовує свою причетність до вимагання 150 тис. доларів хабара за закриття справи ДБР.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ні на керівництво ДБР, ні на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я б першим написав заяву про злочин", - заявив Труба.

Також він зазначив, що не знає, чи дійсно відкрито кримінальне провадження або хтось намагався заробити на ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину за підозрою у вимаганні хабара в скмі 150 тис. доларів за закриття справи ДБР. Перевіряється можлива причетність до цього злочину безпосередньо Труби.

Раніше повідомлялося, що Роман Труба не має наміру подавати у відставку. Він зазначив, що не має йти на час поки розслідується справа про прослуховування.

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