Садовий оскаржив заставу 1 млн гривень

Захист мера Львова Андрія Садового оскаржив запобіжний захід у вигляді 1 056 550 гривень застави.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Сидорович.

"Апеляція подана", - сказав він.

За словами адвоката, скарга подана 2 грудня ввечері.

Він повідомив, що у зв'язку з тим, що рішення оскаржене, Саодовый не буде вносити заставу.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем Садовому. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому інвеститаційному конкурсі Львів залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримало 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.

Мер Львова Андрій Садовий задекларував 691,479 тис. гривень доходів, одержаних в 2018 році. При цьому у власності дружини Садового є автомобілі Mersedes Benz Viano 2012 року випуску вартістю 667,5 тис. гривень і Skoda Kodiaq Style 2017 року вартістю 968,7 тис. Їй належить житловий будинок площею 660,4 кв. м, земельна ділянка під ним площею 702 кв. м, а також земельні ділянки площею 301 кв. м і 43 кв. м.