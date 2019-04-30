Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины

Мэр Львова Андрей Садовый задекларировал 691,479 тыс. гривен доходов, полученных в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Зарплата Садового в 2018 году составила 691,479 тыс. гривен.

Доход членов семьи Садового (жена и 5 несовершеннолетних детей) за 2018 год составил 5,850 млн гривен.

Из этих средств 5 026, 986 тыс. гривен – зарплата жены Садового в ТРК "Люкс", 60,017 тыс. гривен - работа по совместительству в ОАО "Радиокомпания" Люкс ", 750 тыс. гривен - беспроцентная возвратная финансовая помощь в ПАО "Радиокомпания "Люкс", 1,605 тыс. гривен - проценты, 11,613 тыс. гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

У Садового нет недвижимости и земельных участков, а также автомобилей, водных и воздушных судов.

В собственности жены Садового есть автомобили Mersedes Benz Viano 2012 года выпуска стоимостью 667,5 тыс. гривен и Skoda Kodiaq Style 2017 года стоимостью 968,7 тыс.

Ей принадлежит жилой дом площадью 660,4 кв. м, земельный участок под ним площадью 702 кв. м а также земельные участки площадью 301 кв. м и 43 кв. м.

У Садового нет вкладов в банках и наличных.

У членов его семьи на счету в банке - 41,838 тыс. гривен в Приватбанке и 15, 283 тыс. гривен в "Укрсиббанке"

Члены семьи владеют ценными бумагами номинальной стоимостью 170,89 тыс. гривен.

У жены Садового 150 тыс. гривен наличными и 10 тыс. долларов США наличными.

Садовый является владельцем гражданской организации "Институт просвещения", торговой марки "Самопомощь".

Как сообщали Українські Новини, Садовый собирается досидеть во Львове свой срок мэра и больше не баллотироваться.

Ранее Садовый просил ЦИК снять его кандидатуру с выборов Президента.

Перед этим жена Садового заявила, что к ней приходил младенец Иисус, который призвал их "идти и побеждать".