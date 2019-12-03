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03 грудня 2019, вівторок, 08:50 9
Силові структури 2019-12-03T13:00:04+02:00
Українські Новини
Кораблі ВМС України та Франції провели навчання поблизу Одеси

Кораблі ВМС України та Франції провели навчання поблизу Одеси

вмс україни, ВМС Франції, Навчання

Поблизу Одеси кораблі українських і французьких ВМС провели спільне тренування типу PASSEX. Про це повідомив прес-центр Військово-морських сил ЗС України.

В акваторії Чорного моря відбулися спільні тренування типу PASSEX з участю патрульного катера "Прилуки" ВМС ЗСУ і французького військового корабля "Commandant Birot".

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі відпрацювали низку завдань з підвищення сумісності у відповідності зі стандартами Північноатлантичного Альянсу. Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів під час виконання завдань у складі групи кораблів.

Як зазначив командир катера "Прилуки" капітан 3-го рангу Володимир Углинский, тренування з кораблями НАТО - великий досвід, можливість удосконалюватися і "виконувати спільні завдання на високому рівні".

Навчання кораблів. Фото: navy.mil.gov.uaНавчання кораблів. Фото: navy.mil.gov.ua

Крім того, в заході прийняли участь курсанти Інституту Військово-морських сил національного університету "Одеська морська академія".

Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси. Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

У вересні в порт Одеси зайшов турецький корабель берегової охорони, а також - десантний корабель Сполучених Штатів Америки, який "розгорнули" в Грузії.

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