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  • У Закарпатській області на трасі на повному ходу загорілась вантажівка
03 грудня 2019, вівторок, 08:15 12
Події 2019-12-03T09:45:02+02:00
Українські Новини
У Закарпатській області на трасі на повному ходу загорілась вантажівка

У Закарпатській області на трасі на повному ходу загорілась вантажівка

вантажівка, пожежа, пожежа в автомобілі

У понеділок ввечері в Закарпатській області недалеко від села Ганьковиця під час руху зайнялася фура. Надзвичайна подія трапилася на трасі Київ-Чоп, повідомляє "Mukachevo.net".

Очевидці зазначили, що у вантажівки повністю згоріла кабіна. На даний момент інформація про потерпілих немає, а деталі інциденту встановлюються.

Раніше недалеко від станції метро "Лісова" в Києві загорілося маршрутне таксі "Богдан". А перед спалахом стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв.

Також в Одеській області вночі палало три фури з фруктами.

Раніше під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП.

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