У Закарпатській області на трасі на повному ходу загорілась вантажівка

У понеділок ввечері в Закарпатській області недалеко від села Ганьковиця під час руху зайнялася фура. Надзвичайна подія трапилася на трасі Київ-Чоп, повідомляє "Mukachevo.net".

Очевидці зазначили, що у вантажівки повністю згоріла кабіна. На даний момент інформація про потерпілих немає, а деталі інциденту встановлюються.

Раніше недалеко від станції метро "Лісова" в Києві загорілося маршрутне таксі "Богдан". А перед спалахом стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв.

Також в Одеській області вночі палало три фури з фруктами.

Раніше під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП.