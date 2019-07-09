В Одесской область ночью полыхали три фуры с фруктами

9 июля, в 3 часа ночи на паромной переправе загорелись 3 фуры с фруктами.

Как сообщает Сайт города Черноморска, первым загорелся автомобиль марки Mercedes, пламя перекинулось на 2 рядом стоящие фуры. На место происшествия оперативно прибыли 4 пожарных машины 2 из которых были отправлены из Черноморска. Общая площадь пожара составила 70 кв.м

В 4.17 пожар удалось потушить. Пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Фуры сгорели в Одесской области.

Напомним, под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.