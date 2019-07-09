подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 11:42 1254
Происшествия 2019-07-09T11:42:19+03:00
Українські Новини
В Одесской область ночью полыхали три фуры с фруктами

В Одесской область ночью полыхали три фуры с фруктами

Фуры сгорели в Одесской области.
Фуры сгорели в Одесской области.

9 июля, в 3 часа ночи на паромной переправе загорелись 3 фуры с фруктами.

Как сообщает Сайт города Черноморска, первым загорелся автомобиль марки Mercedes, пламя перекинулось на 2 рядом стоящие фуры. На место происшествия оперативно прибыли 4 пожарных машины 2 из которых были отправлены из Черноморска. Общая площадь пожара составила 70 кв.м

В 4.17 пожар удалось потушить. Пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Фуры сгорели в Одесской области.Фуры сгорели в Одесской области.

Напомним, под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.

Больше новостей о: Пожар Фура Возгорание Черноморск

Архив
Новости
Рахманин обещает внести в Раду законопроект, который ограничит влияние Пинчука 12:17
На курорте под Херсоном в квартире нашли мертвыми женщину с двумя детьми 12:06
Министр Петренко оконфузился в эфире - не смог ответить о долгах перед МВФ 12:03 Видео
Руководство Офиса Президента работает бесплатно 11:59 Документ
Требовал от Путина аннексировать Крым: Суд приговорил жителя Киева за репосты сепаратистских публикаций 11:57
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok