Под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП

ДТП с военными под Киевом.

ДТП с военными под Киевом.

Двое военнослужащих-контрактников сгорели заживо и один госпитализирован из-за пожара, который произошел вследствие ДТП под Киевом.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

ДТП произошло в 03:00 утра на 65 км автотрассы "Киев - Чоп" в направлении столицы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил.

Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия.

Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

36-летний водитель автомобиля Toyota задержан.

Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

ДТП с военными под Киевом.

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