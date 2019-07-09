Под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП

Двое военнослужащих-контрактников сгорели заживо и один госпитализирован из-за пожара, который произошел вследствие ДТП под Киевом.\r\nОб этом говорится в сообщении полиции Киевской области, передают Українськi Новини.\r\nДТП произошло в 03:00 утра на 65 км автотрассы "Киев - Чоп" в направлении столицы.\r\nПо предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении.\r\nВ результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил.\r\nДвое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия.\r\nВодитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.\r\n36-летний водитель автомобиля Toyota задержан.\r\nТранспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.\r\nПо данному факту возбуждено уголовное производство.\r\nДТП с военными под Киевом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского в Харькове.\r\nВ Краматорске военный погиб, врезавшись на автомобиле в маршрутку.\r\nВ Киеве военный грузовик врезался в Chevrolet с ребенком в салоне. Также ночью в Николаеве врезался в дерево автомобиль с военными.\r\nВесной двое военных погибли в жестком ДТП в Киеве.