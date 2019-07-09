подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 11:00 1461
Происшествия 2019-07-09T13:00:03+03:00
Українські Новини
Под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП

Под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП

ДТП с военными под Киевом.
ДТП с военными под Киевом.

Двое военнослужащих-контрактников сгорели заживо и один госпитализирован из-за пожара, который произошел вследствие ДТП под Киевом.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

ДТП произошло в 03:00 утра на 65 км автотрассы "Киев - Чоп" в направлении столицы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил.

Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия.

Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

36-летний водитель автомобиля Toyota задержан.

Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

ДТП с военными под Киевом.ДТП с военными под Киевом.

Как сообщали Українськi Новини, 2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского в Харькове.

В Краматорске военный погиб, врезавшись на автомобиле в маршрутку.

В Киеве военный грузовик врезался в Chevrolet с ребенком в салоне. Также ночью в Николаеве врезался в дерево автомобиль с военными.

Весной двое военных погибли в жестком ДТП в Киеве.

Больше новостей о: Возгорание ДТП с военными смертельное ДТП ДТП с грузовиком

Архив
Новости
В среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами 13:27
Кандидаты в регионах незаконно используют символику "Зе! Комнады" - СМИ 13:25 Фото
Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne 13:19
ГБР намерено арестовать все имущество и акции "Кузни" 13:14 Документ
"Укроборонпром" и Skyrizon Aircraft могут получить совместный контроль над "Мотор Сич" 13:07
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok