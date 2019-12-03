Сьогодні по всій Україні погіршиться погода: 4 області завалить густим снігом

3 грудня у ряді областей України очікується сильний сніг. Про це повідомляється на сторінці Укргідрометцентру в Facebook.

"Вночі в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях сильний сніг, вдень на Правобережжі невеликий мокрий сніг; температура вночі 0...-5 °C, вдень від -3 до +2 °с, в Карпатах протягом доби -5...-10 °С", – йдеться в повідомленні.

В південній частині України очікується дощ, уночі з мокрим снігом, місцями ожеледь. Температура повітря вночі близько 0 °C, вдень +1...+6 °C.

"На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних та західних областях пориви 15-20 м/с", – додали в Укргідрометцентрі.

Як повідомляли Українські Новини, поліція попередила автомобілістів про небезпеку і порадила перечекати негоду.

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