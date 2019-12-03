Крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень

Після аномально теплої осені, зима проявила себе з морозами до -2 і снігопадами в перший тиждень грудня. У вівторок, 3 грудня, у всіх областях України очікується мокрий сніг та ожеледиця з невеликими морозами.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"3 грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - казнащо, тобто, ожеледиця та труднопроходимі тротуари", - написала вона.

За словами синоптика, снігом засипле щонайменше 5 областей в Україні. Температура вночі буде від 0 так -5 градусів морозу, а вдень від 2 морозу до + 2 тепла, на півдні до + 4 до + 6 градусів.

Прогноз погоди. Карта: Наталя Діденко/Facebook

Мокрий сніг у Східних областях варто очікувати рано вранці і після обіду. Вдень у вівторок в центральній частині України опади припиняться, а на Заході і Півночі в денні години очікується невеликий сніг та мокрий сніг.

На півдні України прогнозують дощ, місцями мокрий сніг вночі і під ранок. У вівторок протягом дня опади у південній частині припиняться, однак у Запоріжжі негода затримається.

Синоптик попередила, що все це буде супроводжуватися силными поривами вітру.

"В зимовому дебюті буде брати участь спеціально запрошений гість - поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться", - написала вона.

Синоптик запевнила, що вже з середи опади в Україні припиняться, а з другої половини тижня очікується потепління.

Як повідомляли Українські Новини, Карпати і Закарпаття засипало снігом, а ДСНС попередила про небезпеку на дорогах під час снігопадів.