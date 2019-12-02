В Карпатах выпадет до 20 см снега, а Украину скует гололед: ГосЧС предупреждает об опасности

Согласно прогнозам синоптиков о том, что наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украицев об ухудшении погодных условий. Об этом ведомство сообщило на своей сайте. Из-за снегопадов в ряде областей Украины ожидается образование снежного покрова высотой 3-8 см, в Карпатах - до 20 см. "По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значений снег образования снежного покрова высотой 10 -20 см", - указали в ведомстве. На дорогах страны, кроме юга, гололед. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупредили спасатели. Ранее Українські Новини писали, что в первую неделю зимы в Украине будет настоящая зимняя погода со снегом и гололедом. Напомним, синоптик передавал, что в понедельник, 2 декабря, утром на западе прогнозируется снег, который к вечеру распространится и на Житомирскую, Винницкую, Киевскую Черкасскую и Кировоградскую области.