Карпаты и​​ Закарпатье засыпает снегом

В Карпатах и ​​на Закарпатье началась настоящая зимняя погода, местами высота снежного покрова достигает 16 см.

Об этом говорится в сообщении на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в соцсети Facebook

По данным снеголавинные станций по состоянию на 08:00 утра 1 декабря на снеголавинном посту Пожежевская температура воздуха была -10,5°С, ветер: ветер, ясно. Высота снежного покрова составляла 16 см, снег равномерный сухой, на мерзлом грунте.

В то же время на снеголавинной станции Плай температура воздуха опустилась до -7,8°С, ветер северный 4 м/с, порывы 6 м/с, переменная облачность.

На снеголавинном посте Драгобрат температура воздуха опустилась -12,4°С. Высота снежного покрова составила 10 см.

Снег на Драгобрате. Скриншот: snig.info

Снег в Буковеле. Скриншот: snig.info

Снег в Пилипце. Скриншот: snig.info

Тростян. Скриншот: snig.info

На Закарпатье из-за сложной ситуации на дорогах образовались пробки. Как подтвердили Mukachevo.net в патрульной полиции Закарпатья, именно сейчас на трассе возле села Глубокое стоят несколько десятков автомобилей. Этот участок дороги идет в гору, поэтому автомобили двигаются очень медленно.

Снег на Закарпатье Фото: Mukachevo.net

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Как сообщали Українські Новини, а первую неделю зимы в Украине будет настоящая зимняя погода со снегом и гололедом. В понедельник, 2 декабря, утром на западе прогнозировали снег, который к вечеру распространится и на Житомирскую, Винницкую, Киевскую Черкасскую и Кировоградскую области. На остальной территории Украины в начале недели погода будет без осадков.