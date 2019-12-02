"Слуга народу" визначилася з кандидатурою замість скандального глави міжнародного комітету Яременка

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді визначила кандидатуру депутата Єлизавети Ясько на посаду голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав журналістам, передають Українські Новини.

За призначення голови комітету має проголосувати парламент.

"Є пропозиція, щоб головою комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва була Єлизавета Ясько і, відповідно, ми зараз будемо готувати проект постанови, спрямовувати в Регламентний комітет", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що засідання регламентного комітету відбудеться в середу, і, якщо на засіданні проект приймуть, в четвер-п'ятницю, він буде на розгляді у Верховній Раді. Корнієнко зазначив, що є потенціал призначення Ясько на зазначену посаду до кінця поточного тижня.

Крім того, Корнієнко сподівається, що 3 грудня депутатів Антона Полякова і Анну Скороход будуть остаточно виключені з "Слуги народу".

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні "Слуга народу" обговорює відставку Яременко і запуск ринку землі, у фракції було 3 кандидата на його заміну.

Зеленський ж сказав, що уважно стежить за ситуацією.