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07 ноября 2019, четверг, 19:55 53
Президент 2019-11-07T19:55:46+02:00
Українські Новини
Зеленский за рулем вспомнил про Яременко и его "позорные смс-ки" и заявил, что внимательно следит

Зеленский за рулем вспомнил про Яременко и его "позорные смс-ки" и заявил, что внимательно следит

Владимир Зеленский, Богдан Яременко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переписку нардепа от Слуги народа Богдана Яременко с проституткой во время заседания Верховной Рады. Эту ситуацию он вспомнил в видеоблоге за рулем автомобиля Tesla Откровенно с Президентом.

"Мы очень внимательно, и я лично, мы внимательно следим за статистикой. Не только там какие-то такие ну, скажем так, позорные смски – они тоже есть. Есть позорные слухи. Но я сейчас очень рад, что пока это только слухи", - заявил президент.

Зеленский добавил, что есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы.

"Хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, когда обсуждаются законопроекты в комитетах – там, пожалуйста, споры, но не выносите их, пожалуйста, на заседания ВР. У нас есть такая договоренность, она честная: если 70% партии Слуга Народа за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем", - отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу.

Как сообщали Українськi Новини, фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" выступают за отставку Яременко с должности председателя комитета по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества из-за скандала с его интимной перепиской, обнародованной в СМИ.

Тем временем опубликовали новые переписки Яременко с девушками.

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