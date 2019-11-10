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10 ноября 2019, воскресенье, 15:37 5
Верховная Рада и партии 2019-11-10T15:39:25+02:00
Українські Новини
На должность скандального Яременка уже нашли три подходящие кандидатуры

На должность скандального Яременка уже нашли три подходящие кандидатуры

Верховная Рада, Съезд партии, Партия
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко

У фракции "Слуга народа" в Верховной Раде есть 3 кандидата на должность председателя комитета парламента по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству вместо депутата Рады Богдана Яременко, которого уличили в секс-переписке.

Об этом журналистам после первого этапа съезда партии "Слуга народа" сказал председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"У нас есть тройка кандидатов потенциальных, но я не буду вам их называть", - сказал он.

По словам председателя фракции, в понедельник, 11 ноября, около 18:30 состоится заседание фракции, на котором парламентарии намерены выслушать позицию депутата Яременко и провести голосование.

По мнению Арахамии, Яременко должен уйти с должности председателя международного комитета, но остаться его членом, так как имеет большой дипломатический опыт.

Как сообщали Українськi Новини, 1 ноября фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" выступили за отставку Яременко с должности председателя международного комитета из-за скандала с его интимной перепиской, обнародованной в СМИ.

Напомним, Владимир Зеленский во время выпуска влога на канале "Зе! Президент" вспомнил про Яременко и его "позорные смс-ки" и заявил, что внимательно следит.

Больше новостей о: Верховная Рада Съезд партии Партия "Слуга народа" Давид Арахамия Богдан Яременко

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