НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49% до 23,9574 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 грудня, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 фунтів стерлінгів 3098,8983 100 доларів США 2395,7354 100 швейцарських франків 2401,8364 1000 ієн 218,7014 10 російських рублів 3,7195 100 євро 2640,8191

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют на 29 листопада на 2,07% до 24,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Крім того, Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.