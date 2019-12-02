підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 грудня 2019, понеділок, 19:34 41
Суспільство 2019-12-02T21:45:02+02:00
Українські Новини
Одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко, - ЗМІ

Одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко, - ЗМІ

Петро Порошенко, Нагородження, Вбивство дитини, обстріл автомобіля

Затримані за підозрою в убивстві 3-річного сина В'ячеслава Соболєва служили в батальйоні "Правого сектора" на Донбасі і один з них був нагороджений державними нагородами від колишнього Президента Петра Порошенка. Про це заявив заступник командира "Української добровольчої армії" (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт "Обозревателю".

Так, Гергерт розповів, що Андрій Лаврега з позивним "Тихий" був бійцем батальйону до 1 червня поточного року.

"Сміливий, відповідальний хлопець, один з кращих снайперів в цій війні. Не по роках талановитий, розумний. Він був нагороджений державною нагородою з рук президента Порошенко", – повідомив командир.

Також Українські Новини мають Указ Президента України Петра Порошенка про нагородження державними нагородами Лавреги.

Як повідомляли Українські Новини, найдено зброю, з якої вбили 3-річного сина Соболєва.

Також стало відомо, що кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє.

Більше новин про: Петро Порошенко Нагородження Вбивство дитини обстріл автомобіля

Архів
Новини
Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Львівській області 21:39
Сьогодні бойовики жодного разу не обстріляли позиції сил ООС 20:30
У Києві пішов легкий пухнастий сніг 20:10
Аграрії вимагають обговорення в суспільстві перед запуском ринку землі 20:06
Одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко, - ЗМІ 19:34
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
більше новин
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok