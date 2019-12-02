Одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко, - ЗМІ

Затримані за підозрою в убивстві 3-річного сина В'ячеслава Соболєва служили в батальйоні "Правого сектора" на Донбасі і один з них був нагороджений державними нагородами від колишнього Президента Петра Порошенка. Про це заявив заступник командира "Української добровольчої армії" (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт "Обозревателю".

Так, Гергерт розповів, що Андрій Лаврега з позивним "Тихий" був бійцем батальйону до 1 червня поточного року.

"Сміливий, відповідальний хлопець, один з кращих снайперів в цій війні. Не по роках талановитий, розумний. Він був нагороджений державною нагородою з рук президента Порошенко", – повідомив командир.

Також Українські Новини мають Указ Президента України Петра Порошенка про нагородження державними нагородами Лавреги.

Як повідомляли Українські Новини, найдено зброю, з якої вбили 3-річного сина Соболєва.

Також стало відомо, що кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє.