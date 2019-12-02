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02 грудня 2019, понеділок, 18:39 10
Економіка 2019-12-02T19:30:02+02:00
Українські Новини
Гривня знову підскочила: курс валют від НБУ на 3 грудня

Гривня знову підскочила: курс валют від НБУ на 3 грудня

курс гривні, Курс валют, курс долара
Гривні. Фото: prozoro.info
Гривні. Фото: prozoro.info

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49% до 23,9574 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 грудня, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3098,8983
100 доларів США 2395,7354
100 швейцарських франків 2401,8364
1000 ієн 218,7014
10 російських рублів 3,7195
100 євро 2640,8191

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тим часом у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют на 29 листопада на 2,07% до 24,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

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