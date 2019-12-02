Замовників замаху на депутата Соболєва встановили в поліції, - ЗМІ

Поліція встановила замовника вбивства депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в результаті замаху на якого загинув його трирічний син, повідомляє Українська Правда з посиланням на джерело.

За інформацією співрозмовника видання, правоохоронці "вийшли на замовника вбивства і незабаром його візьмуть".

Джерело додав, що затримані підозрювані у виконанні замаху були учасниками Правого сектора.

зокрема, заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону Аратта Андрій Гергерт перевіряє інформацію, чи були затримані бійцями його батальйону.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції затримали підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика в центрі Києва.

Також стало відомо, що позашляховик, в якому розстріляли дитини, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі. Фірма "Донукрпроектнии" раніше була зареєстрована у Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В'ячеслав Соболєв.

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, автомобіль якого обстріляли і вбили 3-річного сина 1 грудня в центрі києва, кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим. Соболєв раніше стверджував, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для надання тиску на нього.