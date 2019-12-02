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02 грудня 2019, понеділок, 17:45 35
Економіка 2019-12-02T17:57:23+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку підскочила після вихідних

Гривня на міжбанку підскочила після вихідних

Курс валют, курс гривні, Міжбанк
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,93-23,96 UAH/USD, потім котирування почали рости до 23,95-23,98 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,93-23,95 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,63% з 27,72 UAH/USD до 23,94 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

Також Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 1 коп. в п'ятницю зберігся на рівні 24,00 UAH/USD.

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