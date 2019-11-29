подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 ноября 2019, пятница, 17:12 128
Экономика 2019-11-29T17:12:31+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке "замерла" перед выходными

Гривна на межбанке "замерла" перед выходными

Курс гривны, Курс валют, Межбанк
Гривна
Гривна

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу сохранился на уровне 24,00 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,99-24,02 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли 23,94-23,96 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,98-24,01 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,42% с 27,72 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 29 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 28 ноября, вырос на 2 копейки до 3,45 грн за 10 рублей.

Тем временем НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 ноября на 0,56 коп. до 24,1528 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,82 коп. до 23,8822 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Межбанк

Архив
Новости
Декларации семейной пары Евгения и Юлии Мецгер, управляющих госбанками, могут стать темой будущих расследований, – СМИ 18:59
Зеленский рассказал, когда Рада может принять закон о перезапуске ГБР 18:52
В ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе 18:51 Инфографика
Полиция начала расследование высказываний ведущего Дроздова, который на "5 канале" обозвал жителей Донбасса "пропащими людьми" 18:46
В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову 18:28
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok