Гривна на межбанке "замерла" перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу сохранился на уровне 24,00 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,99-24,02 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли 23,94-23,96 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,98-24,01 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,42% с 27,72 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 29 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 28 ноября, вырос на 2 копейки до 3,45 грн за 10 рублей.

Тем временем НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 ноября на 0,56 коп. до 24,1528 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,82 коп. до 23,8822 UAH/USD.