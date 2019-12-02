Знайдено зброю, з якої вбили 3-річного сина Соболєва

Правоохоронні органи мають намір просити суд заарештувати 2-х підозрюваних у убивстві 3-річної дитини в центрі Києва, три версії якого поліція розглядає.

Про це на брифінгу повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передають Українські Новини.

"Будемо ініціювати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказав він.

За його словами, оперативники знайшли зброю, яка використовувалася в під час вбивства.

"Буде проведено слідчий експеримент з виконавцями злочину", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє.

Тим часом поліція відпрацьовує 3 основні версії вбивства 3-річного сина колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеслава Соболєва на вулиці Льва Толстого в центрі Києва.

Також стало відомо, що позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі.