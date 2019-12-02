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02 грудня 2019, понеділок, 17:20 5
Фінанси 2019-12-02T17:25:15+02:00
Українські Новини
У листопаді держбюджет недовиконаний за доходами на 8,6%

У листопаді держбюджет недовиконаний за доходами на 8,6%

Держбюджет-2019, дефіцит держбюджету, Доходи, дефіцит

У листопаді державний бюджет недовиконаний за доходами на 8,6%, або на 8,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за звітний період склали 88,830 млрд гривень при плані в 97,169 млрд гривень.

Отже, держбюджету в листопаді по доходах виконаний з дефіцитом в 8,338 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді склали 80,210 млрд гривень при плані 86,297 млрд гривень, спецфонду – 8,620 млрд гривень при плані в 10,871 млрд гривень.

Надходження Єдиного соціального внеску (ЄСВ) в листопаді склало 23,228 млрд гривень, тоді як в листопаді минулого року цей показник склав 20,204 млрд гривень.

У січні-листопаді держбюджету по доходах виконано на 94,1%.

Доходи держбюджету за 11 місяців склали 899,745 млрд гривень при плані в 955,716 млрд гривень.

За 11 місяців ЄСВ надійшло 245,483 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 203,981 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-жовтні держбюджету по доходах виконано на 94,5%.

Доходи держбюджету за 10 місяців склали 810,742 млрд гривень при плані в 857,916 млрд гривень.

За 10 місяців ЄСВ надійшло 222,255 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 183,776 млрд гривень.

У листопаді чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у листопаді збільшився на 3,6% з 53,086 млрд гривень (на 1 листопада) до 55,006 млрд гривень (на 1 грудня).

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