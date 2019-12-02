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02 декабря 2019, понедельник, 10:12 41
Финансы 2019-12-02T11:45:02+02:00
Українські Новини
Остатки на счетах Госказначейства немного выросли в ноябре

Остатки на счетах Госказначейства немного выросли в ноябре

ЕКС, Госказначейство, остаток средств, единый казначейский счет
Казначейство. Фото: podrobnosti.ua
Казначейство. Фото: podrobnosti.ua

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 3,6% с 53,086 млрд гривен (на 1 ноября) до 55,006 млрд гривен (на 1 декабря).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 13,8% с 61,618 млрд гривен (на 1 октября) до 53,086 млрд гривен (на 1 ноября).

Каждая третья гривна в доходах государственного бюджета взята в долг по итогам января-октября.

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