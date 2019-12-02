Зеленський заявив, що не знав про литовське громадянство у Абромавічуса

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про наявність подвійного громадянства у Айвараса Абромавічуса, якого хочуть позбавити паспорта Литви і звинувачують у порушенні закону про громадянство, до призначення його главою "Укрборонпрому".

Про це він заявив минулого тижня в ході візиту в Литву, передає lrytas.lt.

За його словами, він не знав, що Абромавічус зберіг литовське громадянство.

"Чесно кажучи, я не знав, що він мав литовське громадянство до мого призначення. Я дійсно не знав. Це правда, що він може займати цю посаду (голови "Укроборонпрому", - ред.), тому що він не є державним службовцем", - зауважив Зеленський.

При цьому він додав, що даний факт не виправдовує ситуацію" з наявністю подвійного громадянства.

"Я можу звернутися до Абромавічуса публічно і закликати його відмовитися від одного з громадянств. Коли ми обирали новий уряд, ми в першу чергу цінували професіоналізм, а не порушення закону", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, наглядової ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавічусу у 18 разів до 1,5 млн гривень в місяць.

Тим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати у Києві на підприємствах "Укроборонпром".