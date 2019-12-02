підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 грудня 2019, понеділок, 14:23 10 Карта
Суспільство 2019-12-02T15:15:01+02:00
Українські Новини
Похолодає до -10 і випаде сніг: прогноз погоди на вівторок

Похолодає до -10 і випаде сніг: прогноз погоди на вівторок

Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, прогноз на завтра, погода на завтра

В той час, як в Карпатах і на Закарпатті почалася справжня зимова погода, місцями висота сніжного покриву досягає 16 див. 3 грудня в Києві хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень -1...+1 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, подекуди хуртовина. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси. У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, вдень -5...-10 градусів. У Моршині вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2 градуси. У Трускавці вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус. У Сваляві вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

У центрі України хмарно, вночі помірний сніг, місцями сильний сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.На сході України хмарно, вночі сніг, вдень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, подекуди заметіль, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно, вночі мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Криму хмарно, вночі мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Ялті вночі мокрий сніг, вдень дощ. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весь грудень з хуртовинами, снігопадами і морозами до-20.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві прогноз на завтра погода на завтра

Архів
Новини
У ДНР хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову 15:05
Пограбування Ощадбанку: іноземцю та киянину "світить" 10 років в'язниці 14:56
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Похолодає до -10 і випаде сніг: прогноз погоди на вівторок 14:23 Карта
В Офісі Президента прагнуть заволодіти активами Бахматюка, а НАБУ не допускає захист до матеріалів слідства, – адвокат 14:08
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
Якісна та доступна первинна медична допомога – пріоритет у діяльності Миколаївської ОДА 13:29 Прес-реліз
більше новин
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення 12:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok