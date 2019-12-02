Похолодає до -10 і випаде сніг: прогноз погоди на вівторок

В той час, як в Карпатах і на Закарпатті почалася справжня зимова погода, місцями висота сніжного покриву досягає 16 див. 3 грудня в Києві хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень -1...+1 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, подекуди хуртовина. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси. У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, вдень -5...-10 градусів. У Моршині вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2 градуси. У Трускавці вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус. У Сваляві вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

У центрі України хмарно, вночі помірний сніг, місцями сильний сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.На сході України хмарно, вночі сніг, вдень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, подекуди заметіль, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно, вночі мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Криму хмарно, вночі мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Ялті вночі мокрий сніг, вдень дощ. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весь грудень з хуртовинами, снігопадами і морозами до-20.