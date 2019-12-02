Продаж землі, закон про ДБР і ніякого Донбасу: Верховна Рада оприлюднила порядку на грудень

У грудні, крім того, що Дмитро Разумков підписав державний бюджет на 2020 рік, народні депутати планують розглянути ряд важливих законопроектів.

Про порядок роботи Верховної Ради на грудень повідомляє "Країна".

В порядку немає ні продовження закону про особливий статус Донбасу, ні нового закону про інформацію, який вимагав до Нового року розробити Володимир Зеленський, але їх ще можуть внести, як тільки законопроекти будуть зареєстровані.

Друге читання

У другому читанні нардепи планують змінити закон про ДБР, що Президент хоче поставити під свій контроль: звільняти керівника і призначати виконуючого обов'язки, поки на конкурсі не оберуть нового.

Також винесуть на друге читання проголосований 13 листопада і вже став скандальним законопроект 2178-10 - про введення ринку землі (тобто продажу сільгоспугідь).

Розглянуть законопроект про створення єдиного реєстру педофілів. А також документ, який викликав у "Слуги народу" поліграф-скандал: законопроект про оцінку нерухомості.

Крім того, Рада буде проводити повторне друге читання Виборчого кодексу із зауваженнями президента. А також може остаточно прийняти закон про додаткові соцгарантії атошникам.

Перше читання

На перше читання планують винести законопроект 2285 - про держрегулювання азартних ігор. У команді Зеленського планують їх легалізувати.

Також планується продовжити змінювати законодавство під скасування депутатської недоторканності.

Одне з головних нововведень, яке винесуть на перше читання - це зміни до Конституції в частині децентралізації. Правда, у цього законопроекту поки навіть немає номера реєстрації.

Також Рада встановить нову рентну плату за видобуток бурштину.

Як повідомляли Українські Новини, Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань 15 листопада.

Нагадаємо, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.