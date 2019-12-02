підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 грудня 2019, понеділок, 13:41 10
Верховна Рада і партії 2019-12-02T13:45:01+02:00
Українські Новини
Доведеться користуватися старими: у бюджеті не передбачили гроші на сенсорні кнопки для голосування

Доведеться користуватися старими: у бюджеті не передбачили гроші на сенсорні кнопки для голосування

Держбюджет-2020, Верховная Рада, сенсорна кнопка, Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Після того, як у Верховній Раді ухвалили держбюджет-2020, голова Дмитро Разумков заявив, що в державному бюджеті не передбачені витрати на установку сенсорної кнопки для голосування депутатів парламенту.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Сьогодні Апарат Верховної Ради вивчає це питання, шукаємо колег, які б змогли інтегрувати в існуючу систему Рада додаткове обладнання, яке б змогло функціонувати з тим обладнанням, яке є сьогодні, тому що повна модернізація залу і всієї системи досить витратний захід і зараз в бюджеті дійсно таких грошей немає. Сьогодні такі кошти не передбачені", - сказав він.

При цьому Разумков зазначив, що питання встановлення сенсорної кнопки буде оброблятися і парламентарі мають намір шукати додаткові ресурси для того, щоб у 2020 році кнопка була встановлена.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу за фактом порушень працівниками апарату Ради при впровадженні сенсорної кнопки.

Колишній голова Ради Андрій Парубій заявив, що регламент парламенту допускає використання сенсорної кнопки. Рада затвердила кошторис витрат парламенту в 2 млрд гривень на 2020 рік.

Більше новин про: Держбюджет-2020 Верховная Рада сенсорна кнопка Разумков

Архів
Новини
У ДНР хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову 15:05
Пограбування Ощадбанку: іноземцю та киянину "світить" 10 років в'язниці 14:56
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Похолодає до -10 і випаде сніг: прогноз погоди на вівторок 14:23 Карта
В Офісі Президента прагнуть заволодіти активами Бахматюка, а НАБУ не допускає захист до матеріалів слідства, – адвокат 14:08
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
Якісна та доступна первинна медична допомога – пріоритет у діяльності Миколаївської ОДА 13:29 Прес-реліз
більше новин
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення 12:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok