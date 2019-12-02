Доведеться користуватися старими: у бюджеті не передбачили гроші на сенсорні кнопки для голосування

Після того, як у Верховній Раді ухвалили держбюджет-2020, голова Дмитро Разумков заявив, що в державному бюджеті не передбачені витрати на установку сенсорної кнопки для голосування депутатів парламенту.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Сьогодні Апарат Верховної Ради вивчає це питання, шукаємо колег, які б змогли інтегрувати в існуючу систему Рада додаткове обладнання, яке б змогло функціонувати з тим обладнанням, яке є сьогодні, тому що повна модернізація залу і всієї системи досить витратний захід і зараз в бюджеті дійсно таких грошей немає. Сьогодні такі кошти не передбачені", - сказав він.

При цьому Разумков зазначив, що питання встановлення сенсорної кнопки буде оброблятися і парламентарі мають намір шукати додаткові ресурси для того, щоб у 2020 році кнопка була встановлена.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу за фактом порушень працівниками апарату Ради при впровадженні сенсорної кнопки.

Колишній голова Ради Андрій Парубій заявив, що регламент парламенту допускає використання сенсорної кнопки. Рада затвердила кошторис витрат парламенту в 2 млрд гривень на 2020 рік.