ГБР открыло дело из-за нарушений сотрудниками аппарата Рады при внедрении сенсорной кнопки

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело по факту нарушений сотрудниками аппарата Верховной Рады при внедрении сенсорной кнопки.\r\nОб этом говорится в предоставленном пресс-секретарем председателя Рады Андрея Парубия документе ГБР первому заместителю руководителя аппарата – руководящему делами парламента Петру Боднару, передают Українські Новини.\r\n"Центральным аппаратом Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении департамента контрразведовательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины совершается досудебное расследование… по факту нарушения служебными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной кнопки в электронной системе подсчета голосов картами Верховной Рады", – говорится в нем.\r\nСогласно документу, в рамках проводимого досудебного расследования 23 августа ГБР начато проведение следственных действий в помещении центра управления системой "Рада" на 3 этаже парламента.\r\nКроме этого, ГБР временно опечатало данное помещение, а также просит аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану и исключить доступ любых лиц к системе.\r\nКак сообщали Українські Новини, Роман Труба объяснил, почему следователи ГБР и СБУ блокировали Раду во время тестирования сенсорной кнопки.\r\nТем временем Владимир Зеленский внес законопроект, по которому кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи.