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27 августа 2019, вторник, 16:56 85
Судебная власть 2019-08-27T17:01:23+03:00
Українські Новини
ГБР открыло дело из-за нарушений сотрудниками аппарата Рады при внедрении сенсорной кнопки

ГБР открыло дело из-за нарушений сотрудниками аппарата Рады при внедрении сенсорной кнопки

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело по факту нарушений сотрудниками аппарата Верховной Рады при внедрении сенсорной кнопки.

Об этом говорится в предоставленном пресс-секретарем председателя Рады Андрея Парубия документе ГБР первому заместителю руководителя аппарата – руководящему делами парламента Петру Боднару, передают Українські Новини.

"Центральным аппаратом Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении департамента контрразведовательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины совершается досудебное расследование… по факту нарушения служебными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной кнопки в электронной системе подсчета голосов картами Верховной Рады", – говорится в нем.

Согласно документу, в рамках проводимого досудебного расследования 23 августа ГБР начато проведение следственных действий в помещении центра управления системой "Рада" на 3 этаже парламента.

Кроме этого, ГБР временно опечатало данное помещение, а также просит аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану и исключить доступ любых лиц к системе.

Как сообщали Українські Новини, Роман Труба объяснил, почему следователи ГБР и СБУ блокировали Раду во время тестирования сенсорной кнопки.

Тем временем Владимир Зеленский внес законопроект, по которому кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи.

Больше новостей о: Верховная Рада Сенсорная кнопка Госбюро расследований

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