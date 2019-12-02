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02 грудня 2019, понеділок, 10:08 16
Економіка 2019-12-02T12:36:22+02:00
Українські Новини
НБУ в листопаді оштрафував чотири банки

НБУ в листопаді оштрафував чотири банки

НБУ, Штраф, Банки, Європромбанк, Мегабанк, Радабанк, Ощадбанк

Національний банк у листопаді оштрафував Європромбанк на 400 тис. гривень, Мегабанк – на 200 тис. гривень, Радабанк – на 300 тис. гривень і Ощадбанк – на 200 тис. гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Нацбанк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в листопаді застосував до чотирьох банків заходи впливу.

На Європромбанк накладено штраф в сумі 400 тис. гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів, Мегабанк оштрафований на 200 тис. гривень за неостановку фінансової операції, учасником якої є особа, включене до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Радабанк оштрафований на 300 тис. гривень за неналежне виконання обов'язків зі здійснення вивчення клієнтів банку, Ощадбанк - на 200 тис. гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у серпні оштрафував банк "Альянс" на 2,6 млн гривень, Укргазбанк – на 300 тис. гривень та Комерційний індустріальний банк на 200 тис. гривень за порушення у фінмоніторинг. Тим часом активи НБУ продовжують скорочуватися третій квартал поспіль.

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