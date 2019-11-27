Активы НБУ продолжают сокращаться третий квартал подряд

Активы Национального банка в январе-сентябре текущего года сократились на 8,5% с 1 049,379 млрд гривен до 959,705 млрд гривен, после того, как НБУ нарастил активы до 1,1 трлн гривен в 2018 году.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 октября 2019 года, передают Українські Новини.

В структуре активов сокращение произошло почти по большинству сегментов.

Взносы в счет квот МВФ сократились с 77,5 млрд до 66,05 млрд гривен.

Кроме того, за отчетный период сократились кредиты банкам и другим заемщикам с 22,145 млрд гривен до 14,374 млрд гривен, средства и депозиты в инвалюте и банковских металлах – со 116,681 млрд гривен до 70,621 млрд гривен.

Ценные бумаги Украины сократились незначительно, с 361,436 млрд гривен до 351,363 млрд гривен.

При этом ценные бумаги нерезидентов за отчетный период сократились с 432,991 млрд гривен до 417,603 млрд гривен.

Обязательства Нацбанка сократились на 8,5% с 911,872 млрд гривен до 834,674 млрд гривен, а собственный капитал сократился со 137,465 млрд гривен до 124,987 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что обновление банкнотно-монетного ряда не влияет на уровень инфляции.

Также Нацбанк ввел банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывел из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.