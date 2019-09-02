Банк "Альянс" оштрафовали на 2,6 млн

Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн гривен, Укргазбанк – на 300 тыс. гривен и Коммерческий индустриальный банк на 200 тыс. гривен за нарушения в финмониторинге.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ.\r\nНациональный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в августе 2019 применил к четырем банкам меры воздействия.\r\nНБУ применил меру воздействия к банку "Альянс" в виде штрафа в размере 2,6 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка), которые проводили финансовые операции с ценными бумагами, а именно облигациями внутреннего государственного займа.\r\nТак, продажа ОВГЗ на бирже осуществлялся юридическими лицами, в результате таких действий получали инвестиционный убыток, одновременно вышеуказанные физические лица вследствие дальнейшей продажи ОВГЗ получали инвестиционную прибыль.\r\nКроме того, банк сам выступал участником (брокером) указанных финансовых операций, а их характер и последствия дают основания полагать, что целью осуществления этих финансовых операций может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг).\r\nТакже эти операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла).\r\nВ то же время банк фигурирует в уголовном производстве по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг.\r\nК Сбербанку были применена мера воздействия в виде письменного предостережения за неосуществление банком на основании официальных документов проверки полномочий лица, которое действует как представитель клиента.\r\nУкргазбанк оштрафован на 300 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.\r\nТакже госбанк получил письменное предостережение за отдельные факты нарушений.\r\nКоммерческий индустриальный банк оштрафован на 200 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.\r\nСовокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.