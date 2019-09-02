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02 сентября 2019, понедельник, 10:32 99
Финансы 2019-09-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
Банк "Альянс" оштрафовали на 2,6 млн

Банк "Альянс" оштрафовали на 2,6 млн

Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн гривен, Укргазбанк – на 300 тыс. гривен и Коммерческий индустриальный банк на 200 тыс.  гривен за нарушения в финмониторинге.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в августе 2019 применил к четырем банкам меры воздействия.

НБУ применил меру воздействия к банку "Альянс" в виде штрафа в размере 2,6 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка), которые проводили финансовые операции с ценными бумагами, а именно облигациями внутреннего государственного займа.

Так, продажа ОВГЗ на бирже осуществлялся юридическими лицами, в результате таких действий получали инвестиционный убыток, одновременно вышеуказанные физические лица вследствие дальнейшей продажи ОВГЗ получали инвестиционную прибыль.

Кроме того, банк сам выступал участником (брокером) указанных финансовых операций, а их характер и последствия дают основания полагать, что целью осуществления этих финансовых операций может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг).

Также эти операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла).

В то же время банк фигурирует в уголовном производстве по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг.

К Сбербанку были применена мера воздействия в виде письменного предостережения за неосуществление банком на основании официальных документов проверки полномочий лица, которое действует как представитель клиента.

Укргазбанк оштрафован на 300 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Также госбанк получил письменное предостережение за отдельные факты нарушений.

Коммерческий индустриальный банк оштрафован на 200 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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