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02 грудня 2019, понеділок, 06:00 22
Фінанси 2019-12-02T12:30:05+02:00
Українські Новини
Після обвалу гривня знову підскочила: офіційний курс валют від НБУ на понеділок

Після обвалу гривня знову підскочила: офіційний курс валют від НБУ на понеділок

Курс валют, курс гривні, курс долара, курс євро, Курс НБУ
Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 грудня, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29-30 листопада - 1 грудня, на 5,12% до 24,0356 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3089,0412
100 доларів США 2397,2276
100 швейцарських франків 2393,7401
1000 ієн 218,603
10 російських рублів 3,7409
100 євро 2632,6354

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 1 коп. в п'ятницю зберігся на рівні 24,00 UAH/USD.

Раніше, 29 листопада, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 28 листопада, виріс на 2 копійки до 3,45 грн за 10 рублів.

Крім того, на вихідні НБУ знижував курс гривні.

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