У Карпатах випаде до 20 см снігу, а Україну скує ожеледь: ДСНС попереджає про небезпеку

Згідно з прогнозами синоптиків про те, що ця зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов.

Про це відомство повідомило на сайті.

Через снігопади в ряді областей України очікується утворення снігового покриву висотою 3-8 см, у Карпатах - до 20 см.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 див. В Карпатах значень сніг, утворення снігового покриву висотою 10 -20 см", - вказали у відомстві.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, рятувальники попередили.

Раніше Українські Новини писали, що в перший тиждень зими в Україні буде справжня зимова погода зі снігом та ожеледицею.

Нагадаємо, синоптик передавав, що в понеділок, 2 грудня, вранці на заході прогнозується сніг, який до вечора пошириться і на Житомирську, Вінницьку, Київську Черкаську та Кіровоградську області.