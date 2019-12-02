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02 грудня 2019, понеділок, 09:22 17
Суспільство 2019-12-02T10:15:01+02:00
Українські Новини
У Карпатах випаде до 20 см снігу, а Україну скує ожеледь: ДСНС попереджає про небезпеку

У Карпатах випаде до 20 см снігу, а Україну скує ожеледь: ДСНС попереджає про небезпеку

Погода, Зима, ожеледиця, дснс
Сніжна погода. Фото: pexels
Сніжна погода. Фото: pexels

Згідно з прогнозами синоптиків про те, що ця зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов.

Про це відомство повідомило на сайті.

Через снігопади в ряді областей України очікується утворення снігового покриву висотою 3-8 см, у Карпатах - до 20 см.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 див. В Карпатах значень сніг, утворення снігового покриву висотою 10 -20 см", - вказали у відомстві.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, рятувальники попередили.

Раніше Українські Новини писали, що в перший тиждень зими в Україні буде справжня зимова погода зі снігом та ожеледицею.

Нагадаємо, синоптик передавав, що в понеділок, 2 грудня, вранці на заході прогнозується сніг, який до вечора пошириться і на Житомирську, Вінницьку, Київську Черкаську та Кіровоградську області.

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