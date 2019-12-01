підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новини
  • Події
  • Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі
01 грудня 2019, неділя, 23:56 42
Події 2019-12-02T01:30:01+02:00
Українські Новини
Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі

Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі

фінансування тероризму, Донукпроектніі, В'ячеслав Соболєв, обстріл автомобіля, Вбивство дитини
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua

Автомобіль Range Rover, в якому сьогодні розстріляли 3-річного сина депутата Київської облради і бізнесмена В'ячеслава Соболєва, належить фірмі "Донукпроектніі", яка фігурує у кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Дані про це є в реєстрі судових рішень, пише "Слідство.Інфо".

У цієї фірми Соболєв орендує машину Range Rover 2013 року випуску, про що депутат сам вказує у своїй декларації. З двох різних джерел в правоохоронних органах ми отримали підтвердження, що автівку цієї компанії розстріляли в центрі Києва сьогодні, 1-го грудня.

Фірма “Донукрпроектніі” раніше була зареєстрована в Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В’ячеслав Соболєв. “Донукпроектніі” фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у фінансуванні тероризму на непідконтрольних офіційному Києву територіях.

За даними слідства, “Донукпроектніі” та низка інших фірм, до яких у минулому Соболєв теж мав безпосередній стосунок, використовували для легалізації коштів, які отримали від ведення незаконного бізнесу у так званих “ЛНР” та “ДНР”.

З тексту судової ухвали видно, що з лютого 2006-го до січня 2017 року ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 мільйонів гривень. Серед таких фірм правоохоронці вказують, зокрема, й компанії, які володіли мережею супермаркетів з назвою “Обжора”. В’ячеслав Соболєв був у засновниках однієї з таких компаній до 2007-го року.

До 2014 року на території Донецької області працювала мережа супермаркетів “Обжора”. Як зазначає слідство, після захоплення терористичною організацією “ДНР” частини Донецької області, компанія там продовжила працювати.

Як повідомляли Українські Новини, обстріляний автомобіль належав депутату Соболєву. Поліція відкрила кримінальну справу обстрілу автомобіля з дитиною в Києві.

Більше новин про: фінансування тероризму Донукпроектніі В'ячеслав Соболєв обстріл автомобіля Вбивство дитини

Архів
Новини
Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі 23:56
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Данія вперше оголосила, що безпека Гренландії важливіше тероризму 22:58
Новий Роздол і Новояворівськ отримують тепло в штатному режимі 22:42
У Берліні півсотні українців не змогли вилетіти додому через черги в аеропорту 22:21
більше новин
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд гривень за підсумками 9 місяців 10:47
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
Що буде з гривнею: експерти назвали три фактори, які вплинуть на курс 18:43
Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні Ощадбанку в Києві 10:06
більше новин
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення 12:30
РНБО пояснила, навіщо вивели Кривоноса з робочих груп 13:24
На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю: загинув воїн ЗСУ 11:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok