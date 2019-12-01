Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі

Автомобіль Range Rover, в якому сьогодні розстріляли 3-річного сина депутата Київської облради і бізнесмена В'ячеслава Соболєва, належить фірмі "Донукпроектніі", яка фігурує у кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Дані про це є в реєстрі судових рішень, пише "Слідство.Інфо".

У цієї фірми Соболєв орендує машину Range Rover 2013 року випуску, про що депутат сам вказує у своїй декларації. З двох різних джерел в правоохоронних органах ми отримали підтвердження, що автівку цієї компанії розстріляли в центрі Києва сьогодні, 1-го грудня.

Фірма “Донукрпроектніі” раніше була зареєстрована в Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В’ячеслав Соболєв. “Донукпроектніі” фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у фінансуванні тероризму на непідконтрольних офіційному Києву територіях.

За даними слідства, “Донукпроектніі” та низка інших фірм, до яких у минулому Соболєв теж мав безпосередній стосунок, використовували для легалізації коштів, які отримали від ведення незаконного бізнесу у так званих “ЛНР” та “ДНР”.

З тексту судової ухвали видно, що з лютого 2006-го до січня 2017 року ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 мільйонів гривень. Серед таких фірм правоохоронці вказують, зокрема, й компанії, які володіли мережею супермаркетів з назвою “Обжора”. В’ячеслав Соболєв був у засновниках однієї з таких компаній до 2007-го року.

До 2014 року на території Донецької області працювала мережа супермаркетів “Обжора”. Як зазначає слідство, після захоплення терористичною організацією “ДНР” частини Донецької області, компанія там продовжила працювати.

Як повідомляли Українські Новини, обстріляний автомобіль належав депутату Соболєву. Поліція відкрила кримінальну справу обстрілу автомобіля з дитиною в Києві.