У Берліні півсотні українців не змогли вилетіти додому через черги в аеропорту

Сьогодні, 1 грудня, в Берліні через великі черги на паспортному контролі в аеропорту Шьонефельд 49 громадян України не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Німеччині в Facebook.

"Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту вдалось оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки. Вже завтра всі громадяни України зможуть відлетіти за маршрутом", - йдеться в ньому.

Задля уникнення подібних випадків у майбутньому консули радять з великим запасом часу прибувати до аеропорту, оскільки заходи безпеки щодо перевірки ручного вантажу вимагають ретельної перевірки.

Раніше Українські Новини писали про те, які права має пасажир, якщо його рейс затримали, скасували або він був виконаний в інший аеропорт через туман або інші погані погодні умови. У жовтні у "Борисполі" масово скасовували і затримували авіарейси, але не через погоду.

Також був оприлюднений топ-10 найбільш пунктуальних авіакомпаній в Україні.