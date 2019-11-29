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29 ноября 2019, пятница, 18:27 617
Транспорт 2019-11-29T18:35:33+02:00
Українські Новини
Обнародован топ-10 наиболее пунктуальных авиакомпаний в Украине

Обнародован топ-10 наиболее пунктуальных авиакомпаний в Украине

МАУ, Роза Ветров, Ernest Airlines, Wizz Air, Pegasus, Turkish Airlines, Lufthansa, Belavia - Belarusian Airlines, Austrian Airlines, AirBaltic, Ryanair, Авиакомпании
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

В 2019 году 80% украинских рейсов иностранных авиаперевозчиков были выполнены по расписанию.

В то время, как многие авиакомпании предлагают скидки на перелеты в Черную пятницу, Государственная авиационная служба Украины опуьбликовала рейстинг пунктуальности, сообщает FlyHelp Ukraine.

Наиболее пунктуальными (среди тех, которые выполнили более 100 рейсов в месяц) стали:

  1. Ryanair - 89,8% по расписанию из 332 рейсов;
  2. AirBaltic - 89,8% (с 137)
  3. Austrian Airlines - 87,4% (с 151)
  4. Belavia - 86,1% (с 238)
  5. Lufthansa - 81,8% (с 181)
  6. Turkish Airlines - 81,7% (с 273)
  7. Pegasus - 79,8% (с 119)
  8. Wizz Air - 79,1% (с 584)
  9. LOT Polish Airlines - 77,1% (с 345)
  10. Ernest Airlines - 50,4% (с 133)

Среди украинских авиаперевозчиков самой пунктуальной оказалась Роза Ветров (87,4% по расписанию с 525 рейсов). А показатель МАУ составляет 84,7%, но это рекордсмен по количеству выполненных рейсов в октябре - 2890.

Как сообщали Українськi Новини, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен.

Также МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.

Больше новостей о: МАУ Роза Ветров Ernest Airlines Wizz Air Pegasus Turkish Airlines Lufthansa Belavia - Belarusian Airlines Austrian Airlines AirBaltic Ryanair Авиакомпании

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