Обнародован топ-10 наиболее пунктуальных авиакомпаний в Украине

В 2019 году 80% украинских рейсов иностранных авиаперевозчиков были выполнены по расписанию.

В то время, как многие авиакомпании предлагают скидки на перелеты в Черную пятницу, Государственная авиационная служба Украины опуьбликовала рейстинг пунктуальности, сообщает FlyHelp Ukraine.

Наиболее пунктуальными (среди тех, которые выполнили более 100 рейсов в месяц) стали:

Ryanair - 89,8% по расписанию из 332 рейсов; AirBaltic - 89,8% (с 137) Austrian Airlines - 87,4% (с 151) Belavia - 86,1% (с 238) Lufthansa - 81,8% (с 181) Turkish Airlines - 81,7% (с 273) Pegasus - 79,8% (с 119) Wizz Air - 79,1% (с 584) LOT Polish Airlines - 77,1% (с 345) Ernest Airlines - 50,4% (с 133)

Среди украинских авиаперевозчиков самой пунктуальной оказалась Роза Ветров (87,4% по расписанию с 525 рейсов). А показатель МАУ составляет 84,7%, но это рекордсмен по количеству выполненных рейсов в октябре - 2890.

Как сообщали Українськi Новини, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен.

Также МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.