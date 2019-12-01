Похолодання, сніг і складна ситуація на дорогах: синоптик дала прогноз погоди на тиждень

У перший тиждень зими в Україні буде справжня зимова погода зі снігом та ожеледицею. У понеділок, 2 грудня, вранці на заході прогнозується сніг, який до вечора пошириться і на Житомирську, Вінницьку, Київську Черкаську та Кіровоградську області. На решті території України погода на початку тижня без опадів.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Де сніг, мокрий сніг - там і ускладнення ситуації на дорогах, ожеледиця, "каша" на дорогах та тротуарах. Водії! Особлива увага! Температура повітря протягом дня коливатиметься в Україні від 2 морозу до 2 тепла, на крайньому півдні до +4+6 градусів. Тобто, холодно, тому одяг на тиждень плануйте відповідний, а особливо неслизьке взуття", - написала вона.

У Києві вдень 2 грудня без опадів, проте надвечір є ймовірність мокрого снігу та снігу. Температура повітря протягом дня близько нуля, ввечері похолодає до -1-3 градусів. На дорогах буде слизько.

Прогноз погоди на тиждень Карта: facebook.com/tala.didenko

"Зазвичай, перший нормальний сніг та похолодання не найкращим чином впливають на наші послаблені науково-технічним прогресом голови та судини. Та й рання зимова темрява намагається приглушити настрій. Ми вступаємо у зиму і, не зважаючи на увесь той самий науково-технічний прогрес, як і впродовж минулих сотень років, особливо зараз потребуємо світла, тепла, захисту і почуття затишної безпеки", - зазначила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, в перший день зими, 1 грудня, в Карпатах температура опустилася до -15 градусів і випав сніг. Крім того, традиційно грудень крім передсвяткової суєти подарує українцям додаткові вихідні.