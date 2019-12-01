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01 грудня 2019, неділя, 20:57 34
Зовнішня політика 2019-12-01T23:00:02+02:00
Українські Новини
У МЗС України відреагували на погрози голови Держдуми Росії

У МЗС України відреагували на погрози голови Держдуми Росії

МЗС, Держдума РФ, українсько-російські відносини, російська окупація

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар виступає за розслідування висловлювань голови Державної Думи Росії В'ячеслава Володіна про погрози виходу областей зі складу України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Треба, щоб правоохоронні органи вивчили зазначені висловлювання російського чиновника на предмет порушення законодавства України. На мою думку, тягне на кримінал!" - сказав Боднар.

Раніше голова Держдуми заявляв, що націоналізм в Україні призведе до відокремлення областей.

"Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни", - йдеться в повідомленні прес-служби Федерального Зборів з посиланням на його слова.

Дипломат зазначив, що заяви Володіна наповнені штампами і маніпуляціями.

"Перше, формулювання "малі народи" ніколи не використовувалось в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту. Зате в Росії домінує таке дискримінаційне поділ на так звані "великі" і "малі" народи, відповідно, з "великими" і "малими" правами", - наголошує заступник міністра.

Боднар вважає таке висловлювання провокаційним і прагнуть розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні і заявляє, що права національних меншин в повній мірі забезпечені в країні, в той час як в Росії немає українських шкіл і була закрита українська бібліотека.

"Крім того, російські окупанти системно знищують українську і кримськотатарську освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим. За майже 6 років окупації у 76 (!) разів зменшилася кількість учнів в Криму, які навчалися українською мовою: з 13 тис. учнів залишилося всього лише 172 учні", - зазначає дипломат.

Заступник міністра зазначає, що заяви Володіна є спробою відвернути увагу світової громадськості від дискримінації та утисків прав жителів у анексированому Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 27 листопада міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко відреагував на те, що Apple в додатку "Погода" називає Крим російською територією, вказавши, що міжнародна політика - це не сильна сторона компанії. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичюс також закликав американську компанію Apple до припинення маніпуляцій про межі Криму

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