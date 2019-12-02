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  • У Бородянського не беруться підраховувати дезінформацію в українських ЗМІ, за яку збираються "саджати"
02 грудня 2019, понеділок, 06:25 3
Політика 2019-12-02T06:25:03+02:00
Українські Новини
У Бородянського не беруться підраховувати дезінформацію в українських ЗМІ, за яку збираються "саджати"

У Бородянського не беруться підраховувати дезінформацію в українських ЗМІ, за яку збираються "саджати"

У своїх твердженнях про величезну кількість дезінформації в українських ЗМІ Міністерство культури, молоді і спорту Володимира Бородянського виходить з неназваних даних ряду громадських організацій, які у міністерстві вважають "авторитетними", а також з досліджень міжнародних організацій про інформаційні операції спецслужб РФ.

При цьому, якусь реєстрацію фактів дезінформації в Міністерстві не ведуть і вести не планують.

Про це йдеться у відповіді реорганізованого Міністерства інформаційної політики України (зараз входить до складу Міністерства культури, молоді і спорту) на інформаційний запит Українських Новин.

"МКМС і надалі не планує здійснювати реєстрацію фактів свідомої дезінформації", - йдеться у відповіді.

При цьому не уточнюється, звідки беруться твердження про "факти свідомої дезінформації" у відомстві, яке подібні факти не реєструвало і не планує реєструвати.

Згідно з відповідю, уявлення про наявність дезінформації в Україні формуються на основі припущення, яке "є очевидним і не потребує додаткового аналізу", а також публікацій texty.org.ua і stopfake.org.

При цьому, більшу частину відповіді у відомстві Бородянського присвятили повідомленням про результати досліджень методів російської пропаганди міжнародними центрами та інституціями.

 

Раніше міністр Володимир Бородянський провів презентацію своїх ініціатив з нового медійного закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Журналісти та представники медіа-спільноти розкритикували такі проекти.

Пізніше Бородянський у публічному виступі прирівняв замовні новини до держзради і запропонував саджати авторів за дезінформацію.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський допускає дію кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту. "Сьогодні проти України ведеться війна. Всі норми, які стосуються дезінформації, кримінальної відповідальності будуть діяти тільки до того моменту, поки ми не повернемо Україну в межі до 2014 року. Тобто це буде період обмежений", - сказав він.

При цьому, на думку міністра, тільки 8% українців можуть відрізнити фейковую новину від правдивої, а 92% українців не можуть відрізнити правду від фейка. Джерело таких цифр Бородянський також не став називати, заявивши, що ґрунтується на результатах якогось "останнього дослідження".
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