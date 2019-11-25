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  • Бородянський прирівняв замовні новини до держзраді і запропонував садити авторів за дезінформацію
25 листопада 2019, понеділок, 12:55 9
ЗМІ 2019-11-25T16:15:03+02:00
Українські Новини
Бородянський прирівняв замовні новини до держзраді і запропонував садити авторів за дезінформацію

Бородянський прирівняв замовні новини до держзраді і запропонував садити авторів за дезінформацію

Журналістика, держзрада, Володимир Бородянський, дезінформація
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який подав кілька скандальних ініціатив з регулювання ЗМІ щодо фейків, вважає виправданою мірою введення кримінальної відповідальності для журналістів, які за гроші займаються підготовкою замовних матеріалів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Новому часу".

"Наприклад, за що може маячити кримінальна відповідальність? Коли я, як якесь третя особа, прийшов до вас і сказав - ось вам 10 тисяч доларів, напишіть, будь ласка, статтю про те, що не є правдою, з метою якогось спеціального результату, який я хочу отримати в громадській думці. Більше того, я буду платити кожен раз 10 тисяч доларів, і ви будете писати такі статті кожен день у великому обсязі. Ось ці відносини можуть бути криміналізовані", - сказав Бородянський.

При цьому поширення дезінформації міністр прирівнює до злочину - на рівні держзради, оскільки він вважає, що думки журналістів, які вони публікують в статтях, можуть загрожувати національним інтересам країни.

Бородянський вважає, що в журналістському співтоваристві має існувати організація, яка буде визначати стандарти журналістики і видавати або забирати журналістські посвідчення. Також цей орган буде визначати ступінь маніпулятивності того чи іншого ЗМІ. Але крім того, дана організація, на думку Бородянського, буде попереджати журналістів, коли до них повинні прийти додому з обшуком правоохоронні органи.

Введення контролю над журналістами Бородянський пояснює наявністю в Україні інформаційної війни з РФ.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков не бачить необхідність введення кримінальної відповідальності для журналістів. Нагадаємо, Бородянський має намір ініціювати введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією.

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