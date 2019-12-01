Бородянский считает, что 92% украинцев не могут отличить правду от фейков

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, который хочет ввести криминальную ответственность для журналистов, заявил, что в Украине необходимо законодательство, которое поможет людям понять, где правда, а где фейк.

Бородянский в интервью ZN.UA заявил, что только 8% украинцев могут отличить фейковую новость от правдивой.

"Согласно последнему исследованию, только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от неправды. И если у нас эта цифра такая большая, то мы говорим уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, которое защищает правду. Странно звучит, но этот законопроект относительно противодействия дезинформации поможет людям понять, что является правдой, а что — неправдой", - отметил Бородянский.

Он также добавил, что согласен с министром обороны, который сказал, что медиаграмотность и умение отличить фейк от нефейка является основным навыком современного гражданина. "Этому нужно учить со школы, это основа", - добавил Бородянский.

Как сообщали Українські Новини, Бородянский допускает действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта. Ранее Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.